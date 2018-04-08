群山等6个地区被列为“雇佣危机地区” 政府将提供大量资金援助

韩国国际广播电台报道：政府将国内6个地区列为“雇佣危机地区”，这6个地区是全北群山市、庆南巨济市、统营市、固城、昌原市镇海区和蔚山东区。



根据规定，因产业结构调整及工厂关闭等造成经济严重受损的地区被列为“雇佣危机地区”。此次是政府首次同时将两个以上地区列为“雇佣危机地区”。 若相关地区内的企业不减少工作岗位或创造新的工作岗位，将可获得政府大规模资金支援。



此外，雇佣部还决定将6月底到期的“造船业特别雇佣支援期限”推迟6个月，实行至今年年底。

