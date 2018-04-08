4月6日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1087.70，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.71。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1050.30，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.79。
4月6日韩国综合股价指数（KOSPI）以2429.58点收盘，下跌7.94点，跌幅0.33%。科斯达克指数（KOSDAQ）以867.96点收盘，下跌0.97点，跌幅0.11%。
上网: 2018-04-06 16:26:50 翻新: 2018-04-06 16:26:50
韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1087.70，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.71。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1050.30，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.79。
4月6日韩国综合股价指数（KOSPI）以2429.58点收盘，下跌7.94点，跌幅0.33%。科斯达克指数（KOSDAQ）以867.96点收盘，下跌0.97点，跌幅0.11%。
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