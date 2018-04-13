4月10日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1085.06，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.93。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1047.74，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.99。



4月10日韩国综合股价指数（KOSPI）以2450.74点收盘，上涨6.66点，涨幅0.27%。科斯达克指数（KOSDAQ）以877.30点收盘，上涨2.86点，涨幅0.33%。