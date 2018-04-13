韩国国际广播电台报道：韩国央行决定维持基准利率1.5%不变。



在韩国银行总裁李柱烈的主持下，韩国央行12日召开金融货币委员会全体会议，决定维持基准利率1.5%不变。央行去年11月上调基准利率0.25个百分点后，一直维持基准利率不变。



据分析，虽然韩美间政策利率出现逆转，但由于物价上涨率仍处低位，且中美有可能引发贸易战争等整体经济不确定性加大，韩国央行难以立即上调利率。此外，超过1450万亿韩元的家庭负债也是当前上调利率的一大阻碍。

