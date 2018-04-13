韩国央行冻结基准利率 维持1.50%

上网: 2018-04-12 13:28:21 翻新: 2018-04-12 16:26:40

韩国央行冻结基准利率 维持1.50%

韩国国际广播电台报道：韩国央行韩国银行继续冻结基准利率，原因是国内外经济不确定性较大，难以预测未来经济情况。

韩国银行12日上午在首尔中区太平路韩国银行总部召开金融货币委员会全体会议，决定维持基准利率1.5%不变。这是韩国银行去年11月将历史最低基准利率上调0.25个百分点后，连续第三次维持基准利率不变。

这是李柱烈连任韩国银行总裁后首次举行金融货币委员会全体会议，也是上月美联储加息导致韩美利率逆转后的第一次会议。

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