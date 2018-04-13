金东兖同美国财长通电话 强调韩国并未达到“汇率操纵国”标准

上网: 2018-04-12 13:43:20 翻新: 2018-04-12 14:20:25

金东兖同美国财长通电话 强调韩国并未达到“汇率操纵国”标准

韩国国际广播电台报道：美国将在本月15日前后发布汇率报告。在此情况下，韩国副总理兼企划财政部长官金东兖12日同美国财长姆努钦通电话，强调韩国并未达到“汇率操纵国”标准。

金东兖当天在与姆努钦的通话中表示，韩国并未达到被美国列为“汇率操纵国”的标准，希望这一点充分反映在美国4月汇率报告中。

金东兖表示，韩国政府的外汇政策将继续坚持让市场决定汇率，但汇率出现剧变时将采取市场稳定化措施这一原则。同时，金东兖还介绍了去年韩国对美国贸易收支和经常项目收支情况。

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