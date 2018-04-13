政府和债权团接受STX造船自救案

上网: 2018-04-12 15:04:28 翻新: 2018-04-12 15:09:52

政府和债权团接受STX造船自救案

韩国国际广播电台报道：政府和债权团决定接受STX造船提交的自救案，该自救案的核心内容是减少劳务费。

根据STX造船的自救案，替代裁减人员，全体蓝领将在5年间每年进行6个月的无薪休假，并在削减员工工资的同时，令员工返还奖金。此外，STX造船还提出了确保一定订单数量的方案以及销售资产的方案。

产业银行和政府认为，STX造船的上述自救案在75%的程度上满足给予其回生机会的条件，因此决定向STX造船提供回生机会。

STX造船计划通过结构调整，在两年内恢复正常运营。

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