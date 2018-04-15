4月12日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

上网: 2018-04-12 16:25:14 翻新: 2018-04-12 16:34:37

4月12日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1085.97，1元人民币兑韩币的汇率是1比178.56。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1048.63，1元人民币兑韩币的汇率是1比161.56。

4月12日韩国综合股价指数（KOSPI）以2442.71点收盘，下跌1.51点，跌幅0.06%。科斯达克指数（KOSDAQ）以881.45点收盘，下跌3.93点，跌幅0.44%。

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