4月13日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1089.03，1元人民币兑韩币的汇率是1比178.81。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1051.57，1元人民币兑韩币的汇率是1比161.79。



4月13日韩国综合股价指数（KOSPI）以2455.07点收盘，上涨12.36点，涨幅0.51%。科斯达克指数（KOSDAQ）以891.87点收盘，上涨10.42点，涨幅1.18%。

