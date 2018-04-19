4月16日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1092.79，1元人民币兑韩币的汇率是1比179.47。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1055.21，1元人民币兑韩币的汇率是1比162.39。



4月16日韩国综合股价指数（KOSPI）以2457.49点收盘，上涨2.42点，涨幅0.1%。科斯达克指数（KOSDAQ）以896.89点收盘，上涨5.02点，涨幅0.56%。

