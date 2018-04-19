4月17日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1085.97，1元人民币兑韩币的汇率是1比178.74。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1048.63，1元人民币兑韩币的汇率是1比161.72。



4月17日韩国综合股价指数（KOSPI）以2453.77点收盘，下跌3.72点，跌幅0.15%。科斯达克指数（KOSDAQ）以901.22点收盘，上涨4.33点，涨幅0.48%。

