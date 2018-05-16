柴油煤油价格创今年新高 油价或继续上涨

上网: 2018-05-14 11:26:45 翻新: 2018-05-14 17:05:53

柴油煤油价格创今年新高 油价或继续上涨

韩国国际广播电台报道：受国际油价上涨影响，柴油和煤油价格大幅攀升，创下今年新高。

柴油价格上周每升上涨7韩元，达1363韩元/升，创下今年来新高。柴油价格已连涨四周。煤油价格也是如此, 汽油价格也每升上涨7韩元，或将刷新今年最高纪录。

由于油价上涨，全国油价最高的首尔平均汽油价格已超1650韩元/升，且油价可能继续上涨。

有部分观点认为，明年油价将比今年约上涨30%。

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