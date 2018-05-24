5月21日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1103.37，1元人民币兑韩币的汇率是1比178.71。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1065.43，1元人民币兑韩币的汇率是1比161.69。
5月21日韩国综合股价指数（KOSPI）以2465.19点收盘，上涨4.54点，涨幅0.18%。科斯达克指数（KOSDAQ）以873.14点收盘，上涨3.69点，涨幅0.42%。
上网: 2018-05-21 15:16:33 翻新: 2018-05-21 15:16:33
韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1103.37，1元人民币兑韩币的汇率是1比178.71。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1065.43，1元人民币兑韩币的汇率是1比161.69。
5月21日韩国综合股价指数（KOSPI）以2465.19点收盘，上涨4.54点，涨幅0.18%。科斯达克指数（KOSDAQ）以873.14点收盘，上涨3.69点，涨幅0.42%。
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