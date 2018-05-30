韩国政府将发布图瓦卢海平面上升对策方案

韩国国际广播电台报道：韩国政府将发布南太平洋岛国图瓦卢海平面上升对策方案。图瓦卢由于气候变暖，海平面每年上升5毫米，导致该岛国面临将被淹没的危机。



韩国海洋水产部将于当地时间30日上午在图瓦卢通信交通部发表海岸防灾基本计划和妥当性调查结果。海洋水产部将提出在沿海建设堤防设施，保护位于海边的图瓦卢政府办公楼的有关方案，包括建设600米规模的防波堤和修复被侵蚀的海岸线有关计划。



海洋水产部表示，目前正在促进韩国建设企业参与联合国开发计划署对图瓦卢提供的海边防灾有关计划。

