5月28日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1092.18，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.52。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1054.62，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.72。



5月28日韩国综合股价指数（KOSPI）以2481.71点收盘，上涨20.91点，涨幅0.85%。科斯达克指数（KOSDAQ）以879.56点收盘，上涨11.21点，涨幅1.29%。

