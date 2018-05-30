证券公司第一季度净利润逼近1.5万亿韩元 创历史新高

韩国国际广播电台报道：证券公司今年第一季度营业净利润创历史新高。



金融监督院28日表示，55家证券公司今年第一季度净利润为1.4541万亿韩元，同比增长61.4%。大为超过此前创季度最高值的2007年第一季度（1.2907万亿韩元）。



今年第一季度证券公司手续费收益为2.6248万亿韩元，环比增长18.6%。



另外，股票交易额去年第三和第四季度分别为526万亿韩元和671万亿韩元，今年第一季度增至833万亿韩元。



[Photo : KBS News]