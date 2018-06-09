6月7日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1087.91，1元人民币兑韩币的汇率是1比175.86。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1050.49，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.12。



6月7日韩国综合股价指数（KOSPI）以2470.58点收盘，上涨16.82点，涨幅0.69%。科斯达克指数（KOSDAQ）以887.91点收盘，上涨10.75点，涨幅1.23%。





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