6月11日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1093.81，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.38。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1056.19，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.60。
6月11日韩国综合股价指数（KOSPI）以2470.15点收盘，上涨18.57点，涨幅0.76%。科斯达克指数（KOSDAQ）以876.55点收盘，下跌1.93点，跌幅0.22%。
[Photo : YONHAP News]
上网: 2018-06-11 16:27:31 翻新: 2018-06-11 16:28:44
韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1093.81，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.38。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1056.19，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.60。
6月11日韩国综合股价指数（KOSPI）以2470.15点收盘，上涨18.57点，涨幅0.76%。科斯达克指数（KOSDAQ）以876.55点收盘，下跌1.93点，跌幅0.22%。
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