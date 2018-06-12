6月11日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1093.81，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.38。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1056.19，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.60。



6月11日韩国综合股价指数（KOSPI）以2470.15点收盘，上涨18.57点，涨幅0.76%。科斯达克指数（KOSDAQ）以876.55点收盘，下跌1.93点，跌幅0.22%。



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