6月14日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1096.05，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.72。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1058.35，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.90。



6月14日韩国综合股价指数（KOSPI）以2423.48点收盘，下跌45.35点，跌幅1.84%。科斯达克指数（KOSDAQ）以864.56点收盘，下跌10.48点，跌幅1.20%。