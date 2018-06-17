6月15日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1115.38，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.82。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1077.02，1元人民币兑韩币的汇率是1比179.36。



6月15日韩国综合股价指数（KOSPI）以2407.78点收盘，下跌15.70点，跌幅0.65%。科斯达克指数（KOSDAQ）以865.75点收盘，上涨1.19点，涨幅0.14%。