韩国国际广播电台报道：在每年迎来炎热的夏天之际，人们就开始担心是否又会出现电力供应不足问题。据分析，今年夏天韩国电力供应充足。



18日，据电力统计信息系统和有关业界消息，今年6月至8月的电力设备容量预计值约在118GW（十亿瓦特）水平。设备容量指的是启动国内所有的发电设备可生产的电力规模。



据分析，今年夏天最大电力需求量预计在90GW左右，相较设备容量118GW尚余28GW。业界认为，若目前正在整修的核电站开始发电，电力储备将进一步增加。



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