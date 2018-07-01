6月27日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1137.05，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.78。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1097.95，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.86。



6月27日韩国综合股价指数（KOSPI）以2342.03点收盘，下跌8.89点，跌幅0.38%。科斯达克指数（KOSDAQ）以826.69点收盘，下跌4.71点，跌幅0.57%。





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