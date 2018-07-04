各国车企强烈反对美国加征25%汽车关税

韩国国际广播电台报道：各国汽车企业对美国准备对进口汽车加征关税提出警告称，这将对美国汽车产业产生巨大威胁。



美国当地时间6月29日，现代汽车向美国商务部提交了意见书。该意见书表明，现代汽车在美国当地的雇员超过25000人，而各代理店的间接雇佣人员也达到47000人。如果美国对进口汽车和零部件加征25%的关税，现代汽车在美国的汽车工厂年生产成本将增加10%，由此现代汽车在当地的投资和雇佣都会出现减少。此外，现代汽车还强调，原计划在美国阿拉巴马投资3亿8000万美元增设工厂，并截至2021年追加投资数十亿美元，如果美国加征25%的关税，现代汽车或将重新考虑这些投资计划。现代汽车还补充说，现代汽车的主力车型不会对美国车企构成直接竞争关系。起亚汽车也提交了相似内容的意见书，同时表示起亚汽车在美国的追加投资计划也会受到美国加征关税的影响。



美国汽车制造商联盟也通过意见书警告称，如果此次加税造成汽车产量减少，最多将减少62万个工作岗位。



美国《贸易扩张法》第232条款的调查将于预定于19日举行的美国商务部听证会后告一段落，届时美国是否将对进口汽车和零部件加征25%的关税也将见分晓。

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