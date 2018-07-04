7月2日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1139.60，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.48。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1100.40，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.68。



7月2日韩国综合股价指数（KOSPI）以2271.54点收盘，下跌54.59点，跌幅2.35%。科斯达克指数（KOSDAQ）以789.82点收盘，下跌28.40点，跌幅3.47%。