7月4日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1134.51，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.85。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1095.00，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.01。



7月4日韩国综合股价指数（KOSPI）以2265.46点收盘，下跌7.30点，跌幅0.32%。科斯达克指数（KOSDAQ）以799.10点收盘，上涨3.39点，涨幅0.43%。





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