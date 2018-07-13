7月11日主要外汇牌价和韩国综合股价指数



韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1139.90，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.30。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1100.70，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.52。





4月25日韩国综合股价指数（KOSPI）以2280.62点收盘，下跌13.54点，跌幅0.59%。科斯达克指数（KOSDAQ）以804.78点收盘，下跌8.41点，跌幅1.03%。



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