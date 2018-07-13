7月12日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1145.19，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.68。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1105.81，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.86。



7月12日韩国综合股价指数（KOSPI）以2285.06点收盘，上涨4.44点，涨幅0.19%。科斯达克指数（KOSDAQ）以819.29点收盘，上涨14.51点，涨幅1.80%。