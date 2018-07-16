7月16日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1148.96，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.84。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1109.44，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.00。
7月16日韩国综合股价指数（KOSPI）以2301.99点收盘，下跌8.91点，跌幅0.39%。科斯达克指数（KOSDAQ）以825.71点收盘，下跌2.18点，跌幅0.26%。
上网: 2018-07-16 15:42:35 翻新: 2018-07-16 15:43:06
韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1148.96，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.84。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1109.44，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.00。
7月16日韩国综合股价指数（KOSPI）以2301.99点收盘，下跌8.91点，跌幅0.39%。科斯达克指数（KOSDAQ）以825.71点收盘，下跌2.18点，跌幅0.26%。
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