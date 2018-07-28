7月23日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1150.79，1元人民币兑韩币的汇率是1比174.99。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1111.21，1元人民币兑韩币的汇率是1比158.33。



7月23日韩国综合股价指数（KOSPI）以2269.31点收盘，下跌19.88点，跌幅0.87%。科斯达克指数（KOSDAQ）以756.96点收盘，下跌34.65点，跌幅4.38%。

[Photo : KBS News]