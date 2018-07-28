7月24日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1155.88，1元人民币兑韩币的汇率是1比174.42。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1116.12，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.82。



7月24日韩国综合股价指数（KOSPI）以2280.20点收盘，上涨10.89点，涨幅0.48%。科斯达克指数（KOSDAQ）以761.57点收盘，上涨4.61点，涨幅0.61%。

[Photo : KBS News]