7月25日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1146.01，1元人民币兑韩币的汇率是1比173.99。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1106.59，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.43。



7月25日韩国综合股价指数（KOSPI）以2273.03点收盘，下跌7.17点，跌幅0.31%。科斯达克指数（KOSDAQ）以748.89点收盘，下跌12.68点，跌幅1.66%。



[Photo : KBS News]