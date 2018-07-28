7月25日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

上网: 2018-07-25 15:49:49 翻新: 2018-07-25 15:49:49

7月25日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1146.01，1元人民币兑韩币的汇率是1比173.99。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1106.59，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.43。

7月25日韩国综合股价指数（KOSPI）以2273.03点收盘，下跌7.17点，跌幅0.31%。科斯达克指数（KOSDAQ）以748.89点收盘，下跌12.68点，跌幅1.66%。

[Photo : KBS News]

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