今夏休假期仁川机场日均旅客吞吐量创历史新高

韩国国际广播电台报道：今年夏季休假期间，仁川国际机场日均旅客吞吐量达19万7000多人次，创历史新高。



仁川国际机场方面20日表示，今年暑期旺季期间（7月21日-8月19日），仁川机场旅客吞吐量达到591万1890人次，日均吞吐量达19万7360人次，同比增长约7.6%，超过去年寒假旺季时创下的最大吞吐量纪录19万1726人，创历史新高。



今年暑期旺季中国和日本游客增加是仁川机场旅客吞吐量剧增的主要原因。仁川机场出入境管理局的统计显示，暑期旺季期间访韩的外国游客达167万9439人，其中中国大陆游客最多，达26万7991人（32%），其次为日本游客14万6423人（17%），美国游客6万9913人（8.4%），台湾游客5万6670人（5.7%）。中国和日本游客分别同比增长了30.6%和47.2%。



另外，仁川机场公社在文在寅总统的指示下，正与有关机构协商成立入境免税店事宜。仁川机场公社有关人士表示，正在研究中小及骨干企业入驻入境免税店的方案，并将入境免税店的租赁收益全额返还国库。同时公社方面还将与有关机构紧密协作，消除外界对入境免税店可能造成入境区混杂等问题的忧虑。

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