8月22日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1138.48，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.71。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1099.32，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.37。



8月22日韩国综合股价指数（KOSPI）以2273.33点收盘，上涨3.27点，涨幅0.14%。科斯达克指数（KOSDAQ）以785.95点收盘，下跌1.20点，跌幅0.15%。



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