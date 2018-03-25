韩国统一部正式提议北韩29日举行高级别会谈

韩国国际广播电台报道：韩国统一部22日正式提议北韩29日在板门店北方一侧统一阁举行南北韩高级别会谈，讨论南北韩首脑会谈的日程和议题等事宜。



韩国统一部官员22日表示，统一部当天上午通过板门店联络渠道向北方发送电文，向北韩提出上述建议。



统一部称，将同北韩进行协商等采取所需措施，为成功举行南北韩首脑会谈做彻底准备。



韩方代表团将由三人组成，韩国统一部长官赵明均担任团长，其他代表分别为青瓦台和国情院官员。