尤金贝尔财团将于5月访北 向北方提供结核药

韩国国际广播电台报道：在北韩展开多重耐药结核（MDR-TB）治疗事业的尤金贝尔财团（Eugene Bell Foundation）将从5月1日起对北韩进行为期三周的访问。



财团方面表示，代表团将于5月1日至22日访问北韩，装载可供1500-2000名结核患者使用6个月治疗药的船只正驶向北韩。财团方面表示，统一部于今年2月底批准其向北韩运送结核药。



财团计划在访北期间访问12家结核中心，与医疗人员和患者见面，并向当地提供结核药和其他支援物品。