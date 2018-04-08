南北韩举行4小时工作会谈 讨论首脑会谈礼宾、警护和报道事宜

韩国国际广播电台报道：为首脑会谈做准备的南北韩工作会谈5日在板门店举行。



当天，在南北韩首脑会谈中负责礼宾、警护和媒体报道等工作的人士在板门店南侧“和平之家”进行了约4个小时的非公开接触。



韩国代表团团长为国家情报院第二次长金相均，成员包括青瓦台仪典秘书赵汉起、青瓦台春秋馆馆长权赫基、国政状况室室长尹健永、青瓦台警护次长申龙旭（音译）。北韩代表团团长为国务委员会部长金昌善（音），成员包括负责警护及礼宾相关事务的工作人员等，共有6人出席会谈。



青瓦台春秋馆馆长权赫基以媒体报道协商代表身份出席会谈，他在会谈后表示，南北韩成功举行了工作会谈，就所有事项进行了讨论。他还说，南北韩商定到做出最终决定前，原则上不公开工作会谈的内容。双方将于近期举行第二次工作会谈。



据悉，在工作会谈中，双方就北韩最高领导人金正恩经由军事分界线抵达会场“和平之家”的路线以及南北韩首脑会晤的方式等进行了讨论。此外，还就首脑会谈的时间、警护措施、记者团规模以及电视直播范围等细节事项进行了协商。



青瓦台方面表示，韩国在首脑会谈准备委员会全体会议上，就南北韩工作会谈的讨论内容交换了意见，且就首脑会谈的议题和运作等各领域的准备情况进行了检验。

