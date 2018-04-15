南北韩下周初举行工作会谈 韩方无核化解决方案目前尚难公布

上网: 2018-04-13 10:18:39 翻新: 2018-04-13 10:29:14

南北韩下周初举行工作会谈 韩方无核化解决方案目前尚难公布

韩国国际广播电台报道：青瓦台一位人士13日表示，为南北韩首脑会谈做准备的工作会谈将于下周初举行。

这位人士在提及韩美无核化路线图时表示，韩国政府已自行定好无核化解决方案，目前尚难公布其内容，其中将包括旨在达成妥协的综合和一揽子方式，但目前具体内容难以奉告。此外，针对以北韩无核化为代价，美国提5项条件的媒体报道，这位人士说，他对此全然不知。

在谈到文在寅总统将于6月与俄罗斯总统普京举行首脑会谈一事，他说，目前韩国正与俄方就此进行协调。

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