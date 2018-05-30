韩国总统文在寅发表第二次南北韩首脑会谈内容

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅27日上午10点在青瓦台发表了第二次南北韩首脑会谈的内容。



文总统说，本人于26日在板门店北韩一侧的统一阁与北韩国务委员会委员长金正恩举行了第二次南北韩首脑会谈。这是自4月27日南北韩在板门店和平之家举行第一次首脑会谈时隔一个月以后进行的第二次首脑会谈。在上次南北韩首脑会谈期间，双方首脑承诺，如有需要，两位首脑可以在任何时间任何地点、不拘形式地面对面商讨重大的民族事件。之前，北韩国务委员会委员长金正恩26日表示，希望在没有任何形式的情况下与文在寅总统会晤，本人接受了金正恩委员长的提议。



文总统说，为克服长久对立与矛盾，他一直强调南北韩首脑必须定期会晤、直接沟通。该内容已纳入4·27《板门店宣言》。继4月举行的历史性南北韩首脑会谈之后，26日进行了犹如朋友相聚般的会谈，具有深远意义。南北韩需要这种会谈，26日南北韩首脑开诚布公地进行了交谈。此间，文在寅总统向金正恩委员长说明了前不久韩美首脑会谈的情况。特朗普总统表示，如果北韩国务委员会委员长金正恩具备并推行完全无核化意愿和计划，美国将停止对北韩的敌对政策，并具备美国和北韩进行经济合作的坚强意志。由于美国和北韩都真心诚意地希望成功举行美北首脑会谈，双方应通过直接沟通，消除误会。美国和北韩必须通过工作会谈，对双边首脑会谈将达成的协议事项进行密切协商，北韩国务委员会委员长金正恩对此表示同意。继《板门店宣言》以后，金正恩委员长再度强调了完全实现韩半岛无核化的意志，并希望通过成功举行美北首脑会谈，终结战争与对立的历史，为实现和平与繁荣进行相互合作。



文在寅总统和金正恩委员长在第二次首脑会谈上表示，必须成功举行6·12美北首脑会谈，实现韩半岛无核化和永久和平机制的进程不能止步不前，双方将进行密切合作。有鉴于此，南北韩高级别会谈定于6月1日举行，并将相继举行旨在缓解军事紧张局势的南北韩军事官员会谈和旨在实现离散家属团聚的南北韩红十字会谈。两位首脑表示，如有必要，双方将随时通过通话和面对面方式进行对话与沟通。



文在寅总统说，截至去年，我们一直处于不安状态。安保不安和恐惧渗透到了国家经济和外交、乃至国民日常生活，这是导致政治走向落后的主要原因。但是，如今我们的历史潮流正在改变。平昌冬季奥运会成为和平奥运会，在作为紧张与对立象征的板门店开启了和平与繁荣的崭新道路。北韩停止了核导试验，并废弃了丰溪里核试验场。虽然这只是开始，但这并不是过去出现过的另一个开始，而是一个完全崭新的开端。山顶在眼前，脚步更艰难。完全实现韩半岛无核化和永久和平的道路绝不会一帆风顺。本人将行使国民赋予的所有权限和义务，迈向这一崭新的道路，并且一定会取得成功。希望全体韩国国民肩并肩地齐心向前。



[Photo : YONHAP News]