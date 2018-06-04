南北韩确定高级别会谈和将军级军事会谈的日程

韩国国际广播电台报道：南北韩1日召开高级别会谈，确定了红十字会谈和将军级军事会谈以及体育会谈等相关的工作会谈日程。



被北韩单方面取消的本次南北韩高级别会谈是通过上月26日的南北韩第二次首脑会谈而得以重启。南北韩高级别会谈于1日上午进行了55分钟，然后南北韩代表团团长又进行4次会晤，并举行了最终会议，就新闻公报的内容达成了协议。据悉，南北韩将军级军事会谈定于14日在板门店统一阁举行；旨在商讨组成联队参加亚运会的南北韩体育会谈定于18日在板门店的和平之家举行；旨在商讨离散亲人重逢的人道主义问题的南北韩红十字会谈定于22日在金刚山进行。双方决定，近期将在开城工业园区开设南北韩共同联络事务所。同时，双方还将召开铁路公路合作事业的小组会议、山林合作的小组会议、艺术团表演的工作会议。南北韩双方将通过书信方式确定举行上述会议的日期与地点。



韩国统一部透露，考虑到相关日程等原因，双方决定不举行今年的6·15南北韩联合活动。为综合检查《板门店宣言》履行事项，南北韩决定定期举行高级别会谈。韩国统一部长官赵明均表示，北韩相关机构正在考虑目前扣留在其境内的6名韩国人的释放问题。

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