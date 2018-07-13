25名北韩选手15日来韩参加乒乓球公开赛

韩国国际广播电台报道：2018韩国乒乓球公开赛本月17日开始在大田举行，参加比赛的北韩选手团将于15日前来韩国。



韩国统一部表示，已于本月12日批准25名北韩选手前来韩国参加乒乓球公开赛。



北韩选手团将于15日通过仁川机场入境韩国，23日返回北韩。



南北韩本月5日在统一篮球赛期间举行的体育部门会谈中，就北韩选手来韩参加乒乓球公开赛达成了协议。



[Photo : KBS News]