25名北韩选手15日来韩参加乒乓球公开赛

上网: 2018-07-13 09:28:16 翻新: 2018-07-13 11:58:04

25名北韩选手15日来韩参加乒乓球公开赛

韩国国际广播电台报道：2018韩国乒乓球公开赛本月17日开始在大田举行，参加比赛的北韩选手团将于15日前来韩国。

韩国统一部表示，已于本月12日批准25名北韩选手前来韩国参加乒乓球公开赛。

北韩选手团将于15日通过仁川机场入境韩国，23日返回北韩。

南北韩本月5日在统一篮球赛期间举行的体育部门会谈中，就北韩选手来韩参加乒乓球公开赛达成了协议。

[Photo : KBS News]

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