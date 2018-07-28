南北韩25日互换离散家属生死状况确认书

上网: 2018-07-25 09:33:21 翻新: 2018-07-25 10:38:26

南北韩25日互换离散家属生死状况确认书

韩国国际广播电台报道：南北韩红十字会25日在板门店互换离散家属生死状况确认书。

大韩红十字会有关人士25日上午携韩方离散家属生死状况确认书，从首尔中区小波路大韩红十字会总部出发前往板门店。

南北韩红十字会计划根据离散家属生死状况确认书，在仍在世的离散家属中再选出各100人后，于8月4日互换最终名单。

最终被选为离散家属团聚活动参加者的家属在活动前一天8月19日接受访北相关教育，然后20日前往离散家属团聚活动举办地金刚山。

[Photo : YONHAP News]

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