麦克马斯特向安理会理事国介绍北韩信息

韩国国际广播电台报道：白宫国家安全顾问麦克马斯特前往美国驻联合国代表部，向联合国安理会理事国大使介绍韩国政府特使团分享的北韩信息。



麦克马斯特表示，特朗普总统接受北韩首脑会谈提议并非是一个即兴决定，而是经正常程序后做出的决定。据麦克马斯特介绍，北韩核问题是美国非常重视的安全问题。特朗普总统在持续观察平昌冬奥会前后南北韩关系的发展情况等因素后，决定接受北韩会谈提议。



此外，麦克马斯特还敦促联合国安理会理事国，直到北韩完全中断核导试验，继续制裁北韩。