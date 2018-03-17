特朗普：相信美北间会发生令人鼓舞的事情

上网: 2018-03-14 15:05:34 翻新: 2018-03-14 16:01:28

特朗普：相信美北间会发生令人鼓舞的事情

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普说，在美国与北韩即将举行双边首脑会谈的情况下，相信美北间会发生令人鼓舞的事情。

特朗普总统当地时间13日在位于加州圣地亚哥的米拉玛海军基地发表讲话时作了上述表示。他说，美方期待有什么令人鼓舞的事情非常令人鼓舞的事情发生，并强调真的相信会有什么令人鼓舞的事情发生。特朗普说，为了韩国，为了北韩，为了世界，为了美国，这将是伟大的一件事情。

特朗普总统这句话在美国国务卿蒂勒森下台消息传开后所说，他对美北首脑会谈和今后的北韩局势表达了乐观的见解。

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