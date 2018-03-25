韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普当地时间20日同俄罗斯总统普京通电话，祝贺普京再次当选总统，并就两国关系以及国家安全问题等事宜进行了讨论。白宫表示，特朗普总统在同普京的通话中强调了韩半岛无核化的重要性。



特朗普总统向记者表示，与普京总统进行了有益对话，双方将在不久的将来会面，讨论北韩问题等。



对此，白宫介绍说，尚未有具体计划举行美俄首脑会谈，但双方将继续讨论缓和军备竞赛等两国共同关心的问题。

