特朗普祝贺普京胜选

上网: 2018-03-21 10:11:06 翻新: 2018-03-21 10:35:00

特朗普祝贺普京胜选

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普当地时间20日同俄罗斯总统普京通电话，祝贺普京再次当选总统，并就两国关系以及国家安全问题等事宜进行了讨论。白宫表示，特朗普总统在同普京的通话中强调了韩半岛无核化的重要性。

特朗普总统向记者表示，与普京总统进行了有益对话，双方将在不久的将来会面，讨论北韩问题等。

对此，白宫介绍说，尚未有具体计划举行美俄首脑会谈，但双方将继续讨论缓和军备竞赛等两国共同关心的问题。

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