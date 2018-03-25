《读卖新闻》: 韩中日首脑会谈将在5月9日前后举行

韩国国际广播电台报道：日本《读卖新闻》报道称，韩中日首脑会谈将于5月9日左右在日本东京举行。



《读卖新闻》援引多位外交消息人士的话作出了上述报道。报道称，此次会谈的主席国日本正在调整日程。



报道预测，在韩中日三国首脑会谈期间，三方还将另行举行双边会谈。



报道介绍说，这是韩中日首脑自2015年11月在首尔举行会谈以来，时隔3年再次举行会谈，也是文在寅总统就任后首次访问日本。