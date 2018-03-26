彭斯：美国将保持高强度施压政策直至北韩完全弃核

韩国国际广播电台报道：美国副总统彭斯说，到北韩彻底实现弃核并消除对美国及其同盟威胁的那天为止，美国仍将向北韩施加最高强度的压力。



彭斯副总统当地时间22日晚间在新罕布什尔州举行的共和党募捐活动中做了上述表示。他说，像全球人民目睹的那样，特朗普总统推行的对北韩强压政策已取得了令人满意的成果，同时还希望对北韩施压政策更能进一步获得进展。



彭斯说，伊朗核问题与北韩一样，美国再也不能坐视伊朗进行的一些不够稳定的行为。他说，美国政府再也不能忍耐，将不承认美国与伊朗之间荒唐无稽的核协议。