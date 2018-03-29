北韩证实金正恩25至28日对中国进行非正式访问

韩国国际广播电台报道：北韩证实劳动党委员长金正恩对中国进行访问。



北韩朝鲜中央电视台28日报道称，应中国国家主席习近平的邀请，金正恩同志3月25日至28日对中华人民共和国进行非正式访问。



报道表示，金正恩委员长邀请习近平主席在方便的时候访问北韩，而习近平主席接受了金正恩的访北邀请。



报道指出，北中最高领导人对韩半岛局势管理等重要问题深入交换了意见，暗示双方就北韩无核化问题进行了深层次讨论。



据报道，金正恩的夫人李雪主随同金正恩一同访华。