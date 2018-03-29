北韩证实金正恩25至28日对中国进行非正式访问

上网: 2018-03-28 09:19:19 翻新: 2018-03-28 09:29:13

北韩证实金正恩25至28日对中国进行非正式访问

韩国国际广播电台报道：北韩证实劳动党委员长金正恩对中国进行访问。

北韩朝鲜中央电视台28日报道称，应中国国家主席习近平的邀请，金正恩同志3月25日至28日对中华人民共和国进行非正式访问。

报道表示，金正恩委员长邀请习近平主席在方便的时候访问北韩，而习近平主席接受了金正恩的访北邀请。

报道指出，北中最高领导人对韩半岛局势管理等重要问题深入交换了意见，暗示双方就北韩无核化问题进行了深层次讨论。

据报道，金正恩的夫人李雪主随同金正恩一同访华。

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