金正恩：如韩美采取相关措施 北韩将实现无核化

韩国国际广播电台报道：北韩领导人金正恩在同中国国家主席习近平进行会晤时说，如韩美两国采取相关措施，北韩将努力实现韩半岛无核化目标。



据中国中央电视台和新华社等媒体报道，金正恩委员长在北京与习近平主席举行会谈时表示，按照金日成主席和金正日总书记的遗训致力于实现半岛无核化是我们始终不变的立场。



金正恩说，我们决心将北南关系转变为和解合作的关系，举行北南首脑会晤，愿意同美方对话，举行北美首脑会晤。如果南朝鲜和美国以善意回应我们的努力，营造和平稳定的氛围，为实现和平采取阶段性、同步的措施，半岛无核化问题将可获得解决。金正恩还希望中国在这一进程中，共同维护协商对话势头和半岛和平稳定。



对此，中国国家主席习近平说，今年以来，朝鲜半岛形势发生积极变化，朝方为此作出了重要努力，我们对此表示赞赏。他说，在半岛问题上，我们坚持实现半岛无核化目标、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题。我们呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力。习近平强调，中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，同包括朝方在内的各方一道努力，共同推动半岛形势走向缓和。



在金正恩访华期间，习近平和夫人彭丽媛还在钓鱼台国宾馆养源斋为金正恩和夫人李雪主举行了午宴。