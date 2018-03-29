杨洁篪将以习近平主席特使身份前来韩国访问

韩国国际广播电台报道：中国共产党中央政治局委员兼中央外事工作领导小组办公室主任杨洁篪将以中国国家主席习近平特使身份于3月29日前来韩国访问。



韩国总统府青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿28日在记者会上表示，杨洁篪在访问韩国期间，将向文在寅总统介绍北韩领导人金正恩与中国国家主席习近平间领导人会谈的结果。



尹永灿说，杨洁篪抵韩后，将首先同青瓦台国家安保室室长郑义溶举行会谈并共进晚餐。杨洁篪还将向韩方详细介绍北中领导人会谈的结果，并就韩半岛无核化等共同关心的问题同韩方交换意见。