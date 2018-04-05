北韩电视台时隔4年再次播出金日成和中国领导人交流纪录片

韩国国际广播电台报道：北韩劳动党委员长金正恩访问中国后，北韩电视台时隔约4年再次播出记录金日成和中国领导人交流的纪录片。
北韩朝鲜中央电视台3日晚7时40分起，播出以“金日成同志与中国毛泽东、周恩来和邓小平同志展开对外交流活动”为题的纪录片，播出时长约达45分钟。
片中介绍称，金日成同志积极同中国领导人展开对外交流活动，对朝中（北中）友好交往历史作出了很大贡献，并回顾了双方领导人上世纪50年代至90年代的交流历史。
这是朝鲜中央电视台2013年10月6日以来首次播出该纪录片。
上网: 2018-04-04 11:57:52 翻新: 2018-04-04 12:05:21
韩国国际广播电台报道：北韩劳动党委员长金正恩访问中国后，北韩电视台时隔约4年再次播出记录金日成和中国领导人交流的纪录片。
北韩朝鲜中央电视台3日晚7时40分起，播出以“金日成同志与中国毛泽东、周恩来和邓小平同志展开对外交流活动”为题的纪录片，播出时长约达45分钟。
片中介绍称，金日成同志积极同中国领导人展开对外交流活动，对朝中（北中）友好交往历史作出了很大贡献，并回顾了双方领导人上世纪50年代至90年代的交流历史。
这是朝鲜中央电视台2013年10月6日以来首次播出该纪录片。
2018-04-05
2018-04-05
2018-04-04
2018-04-04
2018-04-02
2018-03-31
2018-03-31
《纽约时报》刊登柳宽顺烈士追悼讣告 称其为韩国独立运动的象征
2018-03-30
2018-03-30
2018-03-30