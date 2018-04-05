北韩电视台时隔4年再次播出金日成和中国领导人交流纪录片

上网: 2018-04-04 11:57:52 翻新: 2018-04-04 12:05:21

北韩电视台时隔4年再次播出金日成和中国领导人交流纪录片

韩国国际广播电台报道：北韩劳动党委员长金正恩访问中国后，北韩电视台时隔约4年再次播出记录金日成和中国领导人交流的纪录片。

北韩朝鲜中央电视台3日晚7时40分起，播出以“金日成同志与中国毛泽东、周恩来和邓小平同志展开对外交流活动”为题的纪录片，播出时长约达45分钟。

片中介绍称，金日成同志积极同中国领导人展开对外交流活动，对朝中（北中）友好交往历史作出了很大贡献，并回顾了双方领导人上世纪50年代至90年代的交流历史。

这是朝鲜中央电视台2013年10月6日以来首次播出该纪录片。

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